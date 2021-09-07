КИШИНЕВ, 7 сен — ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил во вторник, что республика должна пользоваться статусом наблюдателя при ЕАЭС, чтобы получать российский газ по льготной цене.

"Цена на газ растет везде, она вырастет и для Молдавии, вопрос в том, насколько. Это зависит от того, как будет вести переговоры новая власть. Молдавия могла бы использовать статус наблюдателя при ЕАЭС, чтобы получить льготные цены на газ, но у премьер-министра Молдавии слишком загруженная повестка, чтобы поехать на встречу глав правительств стран-участниц ЕАЭС", — заявил Додон в эфире телеканала Primul in Moldova.

По его словам, непонятно по какой цене Молдавия будет получать газ с 1 октября, поскольку в этом вопросе "полная неразбериха".

Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако переговоры пока не завершены.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

На саммите в Сочи 14 мая 2018 года единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС Молдавии был присвоен статус наблюдателя.