МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов обсудил со спецпредставителем Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее вопросы взаимодействия России и ФРГ в сфере энергетики, в частности транзит российского газа, сообщило министерство в своем в официальном Telegram-канале. Международные резервы Украины побили девятилетний рекорд

"Уверен, что "голубое топливо" в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата", — приводятся в сообщении слова Шульгинова.

Глава Минэнерго также отметил, что сотрудничество России и ФРГ в сфере энергетики основывается на прагматизме, экономической целесообразности и многолетнем успешном опыте.