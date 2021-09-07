МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Приняты решения по стимулированию для привлечения дополнительных инвестиций в развитие всесезонного горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе рабочей поездки в республику. Новак ответил на вопрос по заполнению газом "Северного потока-2"

"Сегодня республика активно развивается, мы видим изменения в здравоохранении, образовании, туризме. Мы сегодня приняли решения по дальнейшему развитию курорта "Архыз", это позволит курорту привлечь дополнительные инвестиции, быть центром туристического комплекса Северного Кавказа", – сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении правительства РФ.

Вице-премьер во вторник провел совещание с главой республики Рашидом Темрезовым по газификации и социально-экономическому развитию республики.

Кроме того, Новак принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода и подключения новых потребителей аула Новая Теберда и северной части города Усть-Джегута.

Президент и правительство уделяют большое внимание развитию региона, подчеркнул вице-премьер в ходе церемонии подключения.

"Мы будем продолжать помогать и решать вопросы для продолжения социально-экономического развития. Открытие газопровода – очень важное событие, которое делает ещё один шаг к улучшению качества жизни населения, строительство межпоселкового газопровода позволяет подключить более 4 тысяч домовладений к газу", – сообщил вице-премьер.

Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство над федеральными округами между вице-премьерами.

Новак стал ответственным за Северо-Кавказский федеральный округ.