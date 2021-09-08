КАРПАЧ (Польша), 8 сен — ПРАЙМ. PGNiG зарезервировал транспортировку по газопроводу Baltic Pipe более 8 миллиардов кубометров газа в год из его 10 миллиардов мощности, заявил председатель правления этого польского нефтегазового концерна Павел Маевский в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче. Польша надеется на стабильные поставки газа без контракта с "Газпромом"

"В Baltic Pipe мы резервируем значительно больше половины его мощностей — более 8 миллиардов кубометров в год", — сказал Маевский.

Он уточнил, что по Baltic Pipe в Польшу будет поставляться газ с норвежского шельфа, в том числе добываемый компаниями, в которых участвует PGNiG. По словам Маевского, "если будут даны все разрешения, то уже в 2023 году на шельфе мы будем добывать до 2,5 миллиардов кубометров газа". А 2027 году, по его словам, на норвежском шельфе PGNiG рассчитывает добывать уже 4 миллиарда кубометров газа.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому планируется поставлять норвежский газ в Польшу через Данию. Предполагается, что газопровод должен быть достроен в октябре 2022 года.

Проект оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System. Он неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.