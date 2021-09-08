КАРПАЧ (Польша), 8 сен — ПРАЙМ. Польша рассчитывает на стабильные поставки природного газа после окончания контракта с "Газпромом", заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Павел Маевский в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче.

Польша в настоящее время покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт истекает в 2022 году, и польские власти неоднократно заявляли, что не будут его продлевать.

"Поставки природного газа на польский рынок после окончания контракта с "Газпромом" будут стабильными", — сказал Маевский.

По его словам, добыча газа на территории Польши в последние годы остаётся также стабильной и составляет около 4 миллиардов кубометров в год. Кроме того, в будущем году планируется окончания строительства газопровода Baltic Pipe, по которому с норвежского шельфа в Польшу можно будет поставлять до 10 миллиардов кубометров газа в год.

Также Маевский напомнил, что американская Venture Global будет поставлять в Польшу 5,5 миллиона тонн сжиженного газа в течении 20 лет.

Ранее он заявлял, что Польша готовится к увеличению спроса на газ на 50% в перспективе 10 лет. В прошлом году страна импортировала в общей сложности 14,79 миллиарда кубометров газа.