БЕРЛИН, 8 сен — ПРАЙМ. Министерство экономики и энергетики Германии не дает оценок сроков ввода "Северного потока 2" в эксплуатацию, заявила представитель ведомства Анна Софи Айхлер. Fitch: ЕС может приостановить третий энергопакет для "Северного потока-2"

Оператор трубопровода Nord Stream 2 AG в понедельник объявил о сварке последней трубы второй нитки газопровода. Теперь оператору осталось осуществить стыковку немецкой секции с датской и перейти к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года.

"С этим вопросом нужно обращаться к оператору трубопровода, а не к нам", — заявила представитель ведомства на брифинге, отвечая на вопрос об ожиданиях кабмина ФРГ по срокам ввода.

Она подчеркнула, что ведомство "не может давать такие оценки".

"Газпром" строит газопровод "Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии, который предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG, "Газпром" — его единственный акционер. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.