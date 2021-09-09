МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ.  Названо последнее препятствие на пути к реализации проекта "Северный поток-2", пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

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Смена руководства в Берлине, давление Брюсселя и иск "Немецкой экологической организации"  — главные преграды, которые могут торпедировать проект, заявили колумнисты.

"Если федеральное правительство отвернется от "Северного потока-2", то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме", — сказано в публикации.

После ухода Ангелы Меркель Вашингтон получит возможность ввести санкции против российского газопровода, считает издание.

Кроме того, позиция новых немецких властей к "Северному потоку-2" может измениться, что появлияет на решение суда по иску "Немецкой экологической организации", которая требует аннулировать разрешения на эксплуатацию проекта.