МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Названо последнее препятствие на пути к реализации проекта "Северный поток-2", пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.
Смена руководства в Берлине, давление Брюсселя и иск "Немецкой экологической организации" — главные преграды, которые могут торпедировать проект, заявили колумнисты.
"Если федеральное правительство отвернется от "Северного потока-2", то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме", — сказано в публикации.
После ухода Ангелы Меркель Вашингтон получит возможность ввести санкции против российского газопровода, считает издание.
Кроме того, позиция новых немецких властей к "Северному потоку-2" может измениться, что появлияет на решение суда по иску "Немецкой экологической организации", которая требует аннулировать разрешения на эксплуатацию проекта.
https://1prime.ru/gas/20210909/834648346.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram