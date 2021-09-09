МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Названо последнее препятствие на пути к реализации проекта "Северный поток-2", пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt. Юрист рассказала, что будет если вовремя не передать показания счётчиков

Смена руководства в Берлине, давление Брюсселя и иск "Немецкой экологической организации" — главные преграды, которые могут торпедировать проект, заявили колумнисты.





"Если федеральное правительство отвернется от "Северного потока-2", то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме", — сказано в публикации.





После ухода Ангелы Меркель Вашингтон получит возможность ввести санкции против российского газопровода, считает издание.





Кроме того, позиция новых немецких властей к "Северному потоку-2" может измениться, что появлияет на решение суда по иску "Немецкой экологической организации", которая требует аннулировать разрешения на эксплуатацию проекта.



