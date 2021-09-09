МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Северный поток-2" приведет к снижению цен на газ из-за усиления конкуренции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на комментарий депутата бундестага Яна Нольте. СМИ: в "Газпроме" назвали дату запуска "Северного потока-2"

"Северный поток-2" имеет внешнеполитическое и энергетическое значение. С точки зрения энергетической политики проект обеспечит газовое снабжение Европы, а также приведет к снижению цен из-за усиления конкуренции. Внешнеполитическое измерение заключается в том, что этот проект — пример успешного сотрудничества ЕС и РФ, несмотря на некоторые силы сопротивления", — отметил Нольте.

Напомним, что в преддверии отопительного сезона Европа сталкивается с небывалым ростом цен на газ. Если в июне сентябрьский фьючерс на газовом хабе TTF стоил порядка 316 долларов, то октябрьские показатели перевалили уже за рекордные 660 долларов за 1 тысячу кубических метров. По данным от 8 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила почти 662 доллара за 1 тысячу кубических метров.

Европейские бизнесмены, опрошенные "Известиями", уверены, что "Северный поток-2" может стать спасением для Евросоюза, который, несмотря на планы по переходу на зеленую энергетику, все еще остро нуждается в голубом топливе по приемлемым ценам.

В компании Wintershall Dea (один из европейских инвесторов СП-2) уверены, что запуск трубопровода приведет к стабильности цен на энергоносители в Европе. "Учитывая сокращение внутреннего производства, растущую потребность в импорте, а также цели климатической политики в ЕС, проект "Северный поток-2" усилит конкурентоспособность европейской промышленности с точки зрения цен на энергоносители, а также с точки зрения надежности поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — сказали "Известиям" в пресс-службе Wintershall Dea.