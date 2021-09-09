МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-июле выросли в 1,8 раза в годовом выражении — до 23,7 миллиарда долларов; при этом экспортная цена газа в июле увеличилась на 8% к июню — до 245,1 доллара за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). ГТС Украины обеспечила транзит 3,8 миллиарда кубов газа в ЕС

Физический объем экспорта газа в январе-июле вырос на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 123,8 миллиарда кубометров.

В июле доходы компании от экспорта газа чуть снизились — на 2,1% по сравнению с июнем, до 3,48 миллиарда долларов. При этом объем экспорта в июле сократился на 9,7% в месячном выражении, до 14,2 миллиарда кубометров. По сравнению с июлем 2020 года доходы "Газпрома" выросли в 3,3 раза, а объем экспорта увеличился на 14,5%. Годом ранее цена за тысячу кубометров составляла почти 86,2 доллара.

Цена экспортного трубопроводного газа в июле этого года была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, который эксперты оценивают в 90-100 долларов за тысячу кубометров. При этом в июне цена составляла 226,5 доллара за тысячу кубометров, в мае — 199,7 доллара, в апреле — 185,5 доллара за тысячу кубометров. СМИ: в "Газпроме" назвали дату запуска "Северного потока-2"

При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30-процентную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.

Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" — наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Украину, Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.