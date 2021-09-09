МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Член комитета по международным делам ГД Елена Панина назвала публикацию в немецкой газете Handelsblatt, авторы которой предложили рассматривать новые власти ФРГ в качестве "последнего препятствия на пути к реализации проекта "Северный поток 2", попыткой создания негативного информационного фона вокруг завершения строительства газопровода. Названо последнее препятствие для "Северного потока-2"

"С высокой степенью вероятности Германию после выборов снова будут возглавлять умеренные и предсказуемые политики, радикальных изменений не произойдет. На этом фоне публикации о возможных "проблемах" для "Северного потока 2" после выборов следует рассматривать как очередные попытки создания негативного информационного фона вокруг завершения строительства газопровода", — констатировала Панина.

По словам депутата, сценарий, при котором Германию после назначенных на 26 сентября выборов возглавит политик, выступающий против реализации проекта "Северный поток 2", выглядит на сегодня фантастическим.

"Такое развитие событие было бы возможно лишь в случае победы на выборах партии "Зеленых", на которую делали ставку глобалистские структуры и активно раскручивали СМИ. Однако, согласно данным соцопросов, "Зеленые" значительно уступают двум крупнейшим партиям Германии – социал-демократам и ХДС/ХСС. Видимо, лозунги "Зеленых" показались слишком радикальными для немцев, которые на фоне пандемии и обрушившихся на Германию летом стихийных бедствий хотят надежности и предсказуемости", — отметила Панина. Fitch: ЕС может приостановить третий энергопакет для "Северного потока-2"

Последним препятствием для "Северного потока 2" может стать новое правительство Германии, немецкие экологи, а также строгие требования Еврокомиссии, ранее написала немецкая газета Handelsblatt. Изменение отношения правительства Германии к трубопроводу может повлиять на решение суда по иску "Немецкой экологической организации", требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Как сообщил на этой неделе Nord Stream 2 AG, оператор сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года. "Газпром" в свою очередь проинформировал о завершении укладки "Северного потока 2". Строительство первой нитки "Северного потока 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.