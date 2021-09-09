МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы вновь обновила рекорд, превысив 685 долларов за тысячу кубических метров, следует из данных торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов составляла 679 долларов за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 669,4 доллара, а в 2.53 мск достигла 688,8 доллара за тысячу кубометров, побив очередной рекорд.
Главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета, пояснял РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока 2", также отмечал он.
Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 670 долларов за тысячу кубометров. А днём ранее, во вторник, показатель достиг 660 долларов.
https://1prime.ru/gas/20210909/834653638.html
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