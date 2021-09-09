МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы вновь обновила рекорд, превысив 685 долларов за тысячу кубических метров, следует из данных торгов. Газ в Европе стал в 1,5 раза дороже нефти

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов составляла 679 долларов за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 669,4 доллара, а в 2.53 мск достигла 688,8 доллара за тысячу кубометров, побив очередной рекорд.

Главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета, пояснял РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока 2", также отмечал он.

Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 670 долларов за тысячу кубометров. А днём ранее, во вторник, показатель достиг 660 долларов.