МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Строительство "Северного потока-2" завершается, Москва рассчитывает, что миллионы европейских потребителей скоро начнут получать по нему газ из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Россия готова к продолжению транзита газа через Украину

"Сооружение одного из крупнейших в мире энергетических инфраструктурных объектов близится к завершению. Всем, включая и оппонентов "Северного потока-2", которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его просто невозможно и пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту, пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она добавила, что сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора.

"Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному, подчеркиваю, и экологическому маршруту", — отметила представитель МИД.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.