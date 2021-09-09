МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. Захарова: Россия готова к продолжению транзита газа через Украину

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов составляла 679 долларов за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 669,4 доллара, а в 17.25 мск достигла максимума — 700,2 доллара за тысячу кубометров.

Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 670 долларов за тысячу кубометров. А днём ранее, во вторник, показатель достиг 660 долларов.