МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Горнодобывающее управление Штральзунда пока не получило необходимых документов по обеим ниткам "Северного потока 2" для выдачи разрешения на прием газа, заявил РИА Новости представитель ведомства. Захарова прокомментировала завершение строительства "Северного потока-2"

"Названные вами документы по обеим ниткам пока не предоставлены. Разрешение на прием газа (т.е. точка подключения) может быть выдано только после предоставления документов", — заявил он.

Газопровод "Северный поток 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

Ранее в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания сообщили, что для выдачи разрешения на прием газа регулятору — горнодобывающему управлению Штральзунда — компания-оператор должна предоставить документацию, которая подтверждает "герметичность, прочность и наличие необходимых предохранительных устройств двух ниток газопровода "Северный поток 2". Данные документы необходимо предоставить регулятору перед первым заполнением газопровода. Газпром заявил о завершении строительства "Северного потока - 2"

Необходимые испытания в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии проводятся признанными независимыми экспертами в соответствии с Постановлением о морской добыче, другой независимый эксперт подтверждает герметичность, прочность и наличие предохранительных устройств в зоне 12 морских миль, а также на суше в соответствии с Постановлением о газопроводах высокого давления, уточнили в ведомстве.

В минэнерго Мекленбурга-Передней Померании отказались комментировать возможность запуска "Северного потока 2" в октябре.

"Касательно планов Nord Stream 2 AG обратитесь, пожалуйста, непосредственно в компанию", — ответил он на вопрос, может ли газопровод быть запущен 1 октября.