МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. После сообщения о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" цена акций "Газпрома" достигла 330 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 12:05 по московскому времени стоимость снизилась до 328,96 рубля, а рост котировок составил 1,36%.

Напомним, что в пятницу утром "Газпром" объявил о полном завершении строительства газопровода "Северный поток-2".