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https://1prime.ru/gas/20210910/834661573.html
Акции "Газпрома" растут после завершения постройки "Северного потока-2"
Газ
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цена акций "Газпрома" достигла 330 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. К 12:05 по московскому времени стоимость снизилась до 328,96 рубля, а рост котировок... ПРАЙМ, 10.09.2021
акции, газпром, северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. После сообщения о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" цена акций "Газпрома" достигла 330 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 12:05 по московскому времени стоимость снизилась до 328,96 рубля, а рост котировок составил 1,36%.
Напомним, что в пятницу утром "Газпром" объявил о полном завершении строительства газопровода "Северный поток-2".