БЕРЛИН, 10 сен — ПРАЙМ. Процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы продолжается, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Германия пока не получила документы для приема по "Северному потоку - 2"

"Коллега (из минэкономики ФРГ, присутствовавшая на брифинге – ред.) указала на то, что есть процесс сертификации, так как эксплуатация трубопровода должна проводится сертифицированным оператором газотранспортной системы. В этой связи Nord Stream 2 AG обратился с соответствующим запросом в Федеральное сетевое агентство", — заявил Зайберт.

Он добавил, что "дальнейшие шаги — это решение экономического проекта Nord Stream 2", в настоящее время у кабмина ФРГ "нет никакой информации о запланированном праздновании" открытия "Северного потока 2". Однако данная информация "будет исходить не от нас", подчеркнул Зайберт.