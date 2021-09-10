ВЕНА, 10 сен — ПРАЙМ, Маргарита Костив. Министр экономики Австрии Маргарете Шрамбек в комментарии РИА Новости приветствовала завершение строительства "Северного потока 2", заявив, что газопровод еще больше повысит надежность энергоснабжения Европы. Туск заявил, что "Северный поток - 2" достроен из-за эгоизма Германии

"Завершение строительства газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море еще больше повысит надежность снабжения Европы. Ясно одно: "Северный поток 2" укрепляет независимость Европы, потому что энергоснабжение должно быть внутренним делом европейцев", — заявила Шрамбек.

Вена поддерживала проект "Северный поток 2" с самого начала, также зная об угрозе дефицита импорта природного газа в Евросоюзе к 2035 году, заявила Маргарете Шрамбек.

"Мы поддерживали проект с самого начала, потому что он окажет положительное влияние на Австрию как место ведения бизнеса, тем более что Европейскому Союзу угрожает дефицит импорта природного газа в размере около 120 миллиардов кубометров к 2035 году. В долгосрочной перспективе также возможна транспортировка водорода по "Северному потоку 2", — заявила Шрамбек.

Газопровод "Северный поток 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

Газопровод "Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток 2", 6 сентября сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Таким образом, укладка была завершена, но оставались еще работы по стыковке немецкой секции с датской. Первая нитка была достроена в июне. Запуск трубопровода в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.

Против проекта "Северный поток 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.