МОСКВА. 10 сен — ПРАЙМ. Частые перестановки в руководстве "Нафтогаза" вызвали серьезное неудовольствие в администрации США, сообщает РБК со ссылкой на брифинг представителя госдепартамента Неда Прайса, чье выступление размещено на официальной странице американского внешнеполитического ведомства в Твиттере.

В частности, Прайс заявил, что Вашингтон беспокоят кадровые перестановки в украинской компании. Весной там сменился сначала руководитель, а потом были уволены, но затем временно восстановлены в должностях члены набсовета. Недавно трое из них снова подали в отставку. Власти США призвали украинскую сторону приложить усилия для разрешения кадрового кризиса. Украина продолжит бороться против "Северного потока - 2"

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства в "Нафтогазе", в том числе отставками 8 сентября независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза", — заявил Прайс.

Он добавил, в США понимают, что Украина делает усилия для поиска решения, которое бы соответствовало принципам корпоративного управления, предусмотренным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и обеспечило бы здравое управление "Нафтогазом".

Прайс призвал к незамедлительному продвижению этих усилий. "По мере того как российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужны вопросы о ее приверженности [принципам] корпоративного управления. Мы приветствуем активную вовлеченность правительства Украины в процесс позитивного урегулирования этого вопроса", — заявил представитель Госдепа.