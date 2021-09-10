БЕРЛИН, 10 сен — ПРАЙМ. Заявка Nord Stream 2 AG как независимого оператора продолжает проверяться, срок завершения процесса пока не известен, сообщают РИА Новости со ссылкой на Федеральное сетевое агентство (BNA). "Северный поток-2" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года

"Документы заявки Nord Stream 2 AG на процедуру сертификации в качестве независимого оператора в настоящее время проверяются Федеральным сетевым агентством", — отметили в ведомстве, подчеркнув, что "сколько времени займет рассмотрение документов", необходимых для прохождения процедуры сертификации, "сейчас предсказать невозможно".

В BNA отметили, что в соответствии с законодательством, после передачи полного пакета документов у агентства есть 120 дней на подготовку проекта постановления, после чего он должен быть передан в Еврокомиссию для комментариев.

В пятницу утром "Газпром" в своем официальном Telegram-канале сообщил, что строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено.