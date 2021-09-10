БЕРЛИН, 10 сен — ПРАЙМ. Если "Северный поток — 2" будет запущен до сертификации независимого оператора, то Nord Stream 2 AG может грозить наказание, сообщают РИА Новости со ссылкой на Федеральное сетевое агентство (BNA). Nord Stream 2 AG как независимый оператор еще проверяется в ФРГ

Ранее компания Nord Stream 2 AG — оператор газопровода "Северный поток — 2" — обратилась в BNA с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора. Данная мера была принята с целью соответствия проекта правилам третьего энергопакета ЕС, предусматривающего анбандлинг — разделение компаний, добывающих газ и поставляющих его через трубопровод.

"Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать это как административное правонарушение", — заявили в агентстве.

В пятницу утром "Газпром" в своем официальном Telegram-канале сообщил, что строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено.