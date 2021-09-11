МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на утреннем оперативном совещании руководства компании заявил о полном завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил Telegram-канал российской газовой компании.

6 сентября трубоукладочная баржа "Фортуна" завершила укладку труб и немедленном начала работы для осуществления стыковки двух участков второй нитки газопровода на мелководье в исключительной экономической зоне Германии.

Стыковка двух участков второй нитки "Северного потока-2" означает полное окончание проекта строительства газопровода. Первая нитка была завершена в начале июня. Туск заявил, что "Северный поток - 2" достроен из-за эгоизма Германии

Кроме того, близится к окончанию процесс испытаний и пуско-наладочных работ первой нитки "Северного потока-2", но для запуска ее в эксплуатацию требуется сертификация регуляторами ЕС газопровода и его оператора.

ПРИЗЫВ ЗАХАРОВОЙ НЕ УСЛЫШАЛИ

После известия о полном завершении строительства газопровода официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила видео в своем Instagram, в котором призвала всех противников "Северного потока-2" отказаться от попыток остановить этот проект.

"Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", — сказала Захарова.

Она особо подчеркнула, что начало поставок по "Северному потоку-2" зависит от позиции германского регулятора. Захарова выразила надежду, что "миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту".

Несмотря на завершение строительства, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским намерен продолжить борьбу против "Северного потока-2".

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил агентству France Press: "Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа".

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после переговоров с французским и германским коллегами заявил, что позиция Варшавы по отношению к "Северному потоку-2" остается неизменной. Варшава изначально была непримиримым противником строительства второго газопровода через Балтийское море из России в Германию в обход территории сопредельных стран. По инициативе Польши на регуляторы ЕС "Северный поток-2" были распространены требования Третьего энергетического пакета, согласно которым "Газпрому" не разрешается использовать газопровода на полную мощность — только на 50%. В Москве рассматривают такое решение ЕС как дискриминационное, недружественное, препятствующее развитию взаимовыгодных экономических отношений.

Несмотря на требования Третьего энергетического пакета "Газпром" может начать экспорт газа по "Северному потоку-2", если германские регуляторы зарегистрируют первую нитку и независимого оператора газопровода. Ранее представители высшего руководства компании заявляли, что до конца года поставки по "Северному потоку-2" могут составить 5,6 миллиардов кубических метров.

В Министерстве экономики ФРГ отказались комментировать завершение строительства газопровода и возможность начала поставок в 2021 году.

Регулятор BNetzA (Федеральное сетевое агентство), которое приняло решение распространить действие Третьего энергетического пакета на "Северный поток-2", предупредило "Газпром" об административном наказании, если поставки по газопроводу начнутся до сертификации независимого оператора газопровода. "Северный поток-2" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года

В июне этого года "Газпром" подал заявку в BNetzA с целью зарегистрировать свою дочернюю компанию Nord Stream 2, как независимого оператора, но она до сих пор находится на рассмотрении в германском ведомстве.

ЦЕНЫ НА ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БЬЮТ РЕКОРДЫ

Известие о полном завершении строительства "Северного потока-2" не остановило рост цен спотовом рынке газа в Европе. На хабе TTF в Нидерландах в конце недели газ с условием поставки "на следующий день" подорожал до 56,18 евро /МWh (≈$699/тысяч кубических метров).

Стоимость октябрьского фьючерса на газ, поставляемый с хаба ТТF, превысила 57,8 евро/MWh (свыше $710/тысяч кубических метров).

Причиной роста цен на спотовом и фьючерсном рынке являются низкие темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe, 8 сентября европейские ПХГ были заполнены на 69,74%.

Норвежская консалтинговая компания Rystad Energy прогнозирует нехватку предложения газа предстоящей зимой, поскольку запасы в ПХГ значительно ниже, чем средний показатель для этого времени года за последние пять лет.

В этом году после продолжительной и холодной зимы спрос на газ в мире после пандемии восстановился быстрыми темпами. Быстрее всего спрос вырос в Азии, и производители СПГ — прежде всего американские — направили экспортные потоки на этом рынок вместо Европы. Даже после существенного подорожания газа в Европе экспорт СПГ в Азию продолжался, поскольку цены на азиатском рынке были самыми высокими в мире.

Кроме того, в этом году в Великобритании и Норвегии снизилась добыча газа. В январе — августе этого года добыча в Великобритании составила 17 миллиардов кубических метров — на 7 миллиардов кубических метров меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

В Норвегии добыча за первые семь месяцев 2021 года уменьшилась до 64,7 миллиардов кубических метров против 66,2 миллиардов кубических метров в январе-июле прошлого года.

Количество электроэнергии, которая производится ветряными генераторами, также существенно снизилась, что усугубило ситуацию на европейском энергетическом рынке. На этой неделе оптовая цена на электроэнергию с поставкой в начале следующего года подскочила до 90 евро/МWh (более $106/MWh), что в два раза больше, чем в начале этого года.

"Газпром" создал транспортный коридор для поставок газа с Ямала до побережья Германии. "Северный поток-2" является конечным участком этого коридора. Этот газопровод мог бы стать для ЕС и всей Европы надежным поставщиком дешевого природного газа, самого чистого вида ископаемого топлива, на десятилетия вперед.

Большинство западных экспертов считают, что "Северный поток-2" и независимый оператор могут быть зарегистрированы только после выборов в Бундестаг, если победу на них одержат силы, выступающие за экономическое сотрудничество с Россией.

Приближение отопительного сезона и рост цен на газ также ускорят процесс сертификации "Северного потока-2", что позволит запустить его в эксплуатацию и начать масштабные поставки газа в Европу.