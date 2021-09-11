КИЕВ, 11 сен — ПРАЙМ. США готовы прибегнуть к контрмерам в случае, если РФ заблокирует транзит газа через Украину, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштайн. "Северному потоку-2" осталось преодолеть последнее препятствие

"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. В США прокомментировали окончание строительства "Северного потока-2"

"Мы с немцами заявили в совместном заявлении, что в таком случае будут применены определенные контрмеры по отношению к России. То, что США прибегнут к этому, никого не удивит… Другими словами, мы будем делать все, что можем для того, чтобы и немцы были готовы к этому моменту, чтобы Россия знала, что ей придется заплатить цену за прекращение транзита через Украину", — заявил Хохштайн в ходе форума YES Brainstorming в Киеве в субботу.

Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в среду сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября.

Против проекта "Северный поток 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.