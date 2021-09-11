КИЕВ, 11 сен — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что санкции США еще могут заблокировать работу газопровода "Северный поток-2". В Госдепе заявили о готовности к мерам против России

Против проекта "Северный поток-2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. "Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока-2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября.

"Если правительство США введет санкции (против "Северного потока-2" — ред.)…, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать", — заявил Витренко в ходе форума YES Brainstorming в субботу в Киеве.

Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. Партнер "Газпрома" оценил завершение строительства "Северного потока-2"

Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.

В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.