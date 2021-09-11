КИЕВ, 11 сен — ПРАЙМ. Киев считает, что тему транзита газа через Украину нужно включить в повестку "нормандского формата" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по Донбассу, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. В Госдепе заявили о готовности к мерам против России

"К "нормандскому формату" логично было бы добавить рассмотрение и этих вопросов (транзита газа – ред.)", — заявил Ермак в ходе форума YES Brainstorming в субботу в Киеве.

По его словам, продолжение транзита газа является серьезным предохранителем в том числе от "масштабной агрессии РФ против Украины".

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать "Северный поток" как оружие против Украины", — заявил Ермак.

В Москве неоднократно отвергали все обвинения Киева в "агрессивных действиях" и вмешательстве в дела Украины.

В РФ ранее отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против проекта "Северный поток 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. На Украине все еще ожидают, что США заблокирует "Северный поток-2"

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.