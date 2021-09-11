КИЕВ, 11 сен — ПРАЙМ. Позиция США, которые считают "Северный поток-2" опасным геополитическим проектом, останется прежней, несмотря на результаты выборов в Германии, если в ФРГ она изменится, Вашингтон будет вносить коррективы к диалогу, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштайн. Киев хочет обсудить транзита газа через Украину в "нормандском" формате

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать проект газопровода "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

"Чтобы ни случилось (после выборов Германии – ред.) наша позиция будет оставаться той же, какой она и есть: "Северный поток-2" – плохая идея, это опасный геополитический проект, который не имеет ничего общего с поставками газа или увеличения эффективности функционированием рынка. Ни одна компания в мире не строила многомиллиардную инфраструктуру, когда у нее в распоряжении есть функционирующая. Поэтому нам не придется менять свои взгляды, вот если в Германии эта динамики диалога изменится, но надеюсь, после выборов мы сможем посмотреть, что случится, и внести коррективы к такому диалогу", — заявил Хохштайн в ходе форума YES Brainstorming в субботу в Киеве.

Соединенные Штаты Америки будут максимально прозрачными в вопросах "Северного потока 2", Вашингтон будет тесно сотрудничать с Украиной, Польшей и другими странами Европы для предотвращения рисков, которые несет проект, заявил Амос Хохштайн.

"Мы будем максимально прозрачными. Мы будем работать очень тесно и с нашими друзьями и коллегами в Украине, и в Польше, и с другими партнерами в Европе для того, чтобы не случилось того, что может сделать Россия", — заявил он в эфире "Украина 24".

"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока-2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. В Госдепе заявили о готовности к мерам против России

Против проекта "Северный поток-2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год. Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2".

Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.

В РФ ранее отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.