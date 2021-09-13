МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысила 720 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. В Польше потребовали дать гарантии транзита российского газа через страну

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, а к 9.30 мск выросла до 728,2 доллара, затем скорректировавшись до 724,1 доллара.

Прошлый рекорд цена газа в Европе побила в предыдущую торговую сессию, в пятницу, когда к 17.40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров.