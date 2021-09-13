МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысила 720 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, а к 9.30 мск выросла до 728,2 доллара, затем скорректировавшись до 724,1 доллара.
Прошлый рекорд цена газа в Европе побила в предыдущую торговую сессию, в пятницу, когда к 17.40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/gas/20210913/834672333.html
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