МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. На фоне сообщения об окончании строительства газового проекта "Северный поток — 2" читатели британского издания Daily Express делают прогнозы, как трубопровод скажется на условиях поставок газа в Европу в будущем.

Итак, большинство читателей газеты сошлись во мнении, что Москва выступает надежным поставщиком энергоресурсов. Новый газопровод выгоден не только России, но и потребителям из стран Европы.

"Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. "Северный поток — 2" позволит значительно увеличить его поставки", — пишет пользователь Dr Hope."

Сделка России и Германии — экономия запасов газа в Евросоюзе. Объемы топлива в ПГХ постоянно истощались из-за неуплаты Украины, из-за чего поставки для остальных европейских стран были прекращены, отмечает юзернейм Jullianne21.

Некоторые комментаторы также обратили внимание на постоянные попытки Вашингтона воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами США, а не желанием "защитить поставки энергоносителей в Европу". Читатель RufflesThe GuineaPig считает, что политики Белого дома пытаются искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями.

"Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку", — пишет он."Единственный победитель — это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками", — поддерживает пользователь с ником Captain Cod.