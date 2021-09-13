БЕРЛИН, 13 сен — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило все необходимые документы по заявке Nord Stream 2 AG по сертификации компании как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2", решение будет принято до 8 января 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник. Эксперт назвала политические препятствия для запуска "Северного потока-2"

Nord Stream 2 AG подал заявку в июне, до сих пор BNA изучало поданные документы на предмет полноты комплекта.

"Федеральное сетевое агентство Германии сообщило сегодня, что Nord Stream 2 AG подал все документы, необходимые для проверки ведомством. У Федерального сетевого агентства, таким образом, есть четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и передать его Еврокомиссии", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

BNA уточняет, что срок отчета предусмотренных правилами четырех месяцев стартовад 8 сентября 2021 года. Таким образом, окончательным сроком для принятия решения по заявке является 8 января 2022 года.