МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 750 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии понедельника составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 10.30 мск достигла отметки в 730 долларов, к 13.36 увеличилась до 741,2 доллара за тысячу кубометров, а к 15.36 мск поднялась до 751,2 доллара. Отметку в 700 долларов цена на фьючерс преодолела в четверг, 9 сентября.
Заполненность газохранилищ в Европе в субботу составляла 70,45%, что на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.
https://1prime.ru/gas/20210913/834675675.html
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