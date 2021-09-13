МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 750 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. Аналитик предрек Европе цену газа в 800 долларов за тысячу кубометров

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии понедельника составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 10.30 мск достигла отметки в 730 долларов, к 13.36 увеличилась до 741,2 доллара за тысячу кубометров, а к 15.36 мск поднялась до 751,2 доллара. Отметку в 700 долларов цена на фьючерс преодолела в четверг, 9 сентября.

Заполненность газохранилищ в Европе в субботу составляла 70,45%, что на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.