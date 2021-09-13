МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. "Газпром" в состоянии обеспечить европейские потребности в газе и в случае очень холодной зимы, однако для этого нужно увеличивать скорость закачки газа в хранилища, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена на газ в Европе пробила исторический потолок

Издание Financial Times в пятницу сообщило, что из-за высоких цен на газ и низких уровней заполненности газовых хранилищ у некоторых топ-менеджеров компаний есть опасения, что в случае очень холодной европейской зимы некоторые энергоемкие отрасли будут вынуждены ограничить свое производство.

"Учитывая, что строительство "Северного потока 2" завершилось, а украинский газовый маршрут продолжает функционировать, "Газпром", вероятно, мог бы полностью или в значительной мере обеспечить потребности Европы в газе, даже если зима будет холодной — но для этого надо уже сейчас увеличивать скорость закачки газа в газохранилища", — рассказал Маринченко.

По его словам, для этих целей может служить не только газопровод "Северный поток 2", который какое-то время ещё будет простаивать, но и украинский маршрут, где остаются значительные избыточные мощности.

"Освобождение "Северного потока 2" из под действия газовой директивы, которая делает невозможным использование трубопровода на полную мощность, могло бы снизить вероятность наступления европейского газового кризиса этой зимой — но в результате этого до минимальных значений снизилась бы и потребность "Газпрома" в украинском газовом маршруте", — также добавил эксперт. Немецкий регулятор сообщил о сроках принятия решения по Nord Stream 2 AG

Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.

Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод "Северный поток 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа. Сама Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток 2". Как сообщил немецкий регулятор, решение будет принято не позднее 8 января 2022 года.

Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, продолжает бить исторические рекорды и в понедельник перевалила отметку в 750 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, заполненность газохранилищ в Европе в субботу составляла 70,45%, что на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. По словам Маринченко, это на 10-15 миллиардов кубометров газа меньше, чем обычно в этот период.