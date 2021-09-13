МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. "Оператор газотранспортной системы Украины" сократил на 35% традиционный объем выставляемых на ежемесячный аукцион твердых дополнительных транзитных мощностей для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему в Европу, следует из данных венгерской торговой платформы RBP. Немецкий регулятор сообщил о сроках принятия решения по Nord Stream 2 AG

Так, в октябре Украина предлагает забронировать 9,8 миллиона кубометров в сутки твердых дополнительных мощностей своей ГТС, тогда как с февраля это предложение всегда составляло 15 миллионов кубометров в сутки, которые полностью выкупались "Газпромом".

Неожиданным исключением стал лишь аукцион на дополнительные мощности для прокачки газа в сентябре, поскольку российская компания тогда забронировала только 4% от общего предложения, или 650 тысяч кубометров в сутки.

Аукцион бронирования на октябрь твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины пройдет 20 сентября.

При 100%-ной реализации в конце месяца проходит аукцион на прерываемые дополнительные мощности ГТС, которые могут не исполняться при определенных условиях, прописанных в транспортном контракте.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.

Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров.