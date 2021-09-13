КИШИНЕВ, 13 сен — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство страны не будет участвовать в переговорах с "Газпромом" о поставках газа в республику, этим должна заниматься компания "Молдовагаз".

Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан говорил, что осенью республику ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке голубого топлива по льготной стоимости завершается в конце сентября.

Расчет тарифов зависит от совместной работы "Молдовагаз" и министерства экономики страны.

"Президент страны не обсуждает вопросы поставок газа, правительство тоже не участвует в переговорах, это коммерческие отношения между "Молдовагазом" и "Газпромом", мы увидим только результат их переговоров. Я не думаю, что участие правительства позволило бы снизить цену на газ, стоимость зависит от цен на мировом рынке", — сказала Санду в эфире местного телеканала TV8.

Президент отметила, что не будет по примеру своего предшественника Игоря Додона самостоятельно заниматься урегулированием поставок газа, поскольку "это не входит в ее полномочия".

Прошлым летом "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.