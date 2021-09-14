Председатель ГД Володин: "Северный поток-2" сопоставим по значению с БАМом и Крымским мостом
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что значимость "Северного потока 2" сопоставима со строительством БАМа и Крымского моста.
"Для России, в свою очередь, "Северный поток 2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста. Это масштабный проект, в рамках которого мы расширим рынок поставок нашей продукции, а потребитель получит качественный и дешевый газ. Одним словом, проект — экономический, и все от него выигрывают", — написал Володин в своём Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что проект реализовывался условиях санкций и "лоббирования со стороны США", а также упомнянул вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в завершение строительства газопровода, так как она отстояла интересы граждан европейских государств.
Председатель Госдумы также напомнил, что автором инициативы по строительству "Северного потока 2" — от идеи до маршрута прокладки — был президент России Владимир Путин.
"Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовые партнеры компании — европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
https://1prime.ru/gas/20210914/834683167.html