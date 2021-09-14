БРЮССЕЛЬ, 14 сен — ПРАЙМ. Евросоюзу, учитывая нынешний скачок цен на газ, необходимо активнее переходить на возобновляемые источники энергии, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Цена газа в Европе превысила $800 за тысячу кубометров

По его словам, "посильная" возобновляемая энергия должна стать доступна всем потребителям в Еврозоюзе.

"Ирония состоит в том, что если бы у нас пять лет назад была Green deal, мы бы не попали в эту ситуацию, потому что мы бы меньше зависели от ископаемых видов топлива и природного газа", — сказал он в ходе пленарной сессии Европарламента.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы во вторник утром превысила рекордные 800 долларов за тысячу кубометров.