МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Во вторник утром, 14 сентября, поставки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему Германии подскочили почти в 2 раза. Нефть Brent торгуется выше $74 за баррель впервые со 2 августа

За день прокачка топлива выросла с 1,5 миллиона кубометров в час до 2,6 миллиона кубометров в час, сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Напомним, что ситуация с запасами газа в Европе обострилась после того, как из-за аварии на предприятии "Газпрома" в Новом Уренгое произошел сбой 5 августа.

Что касается запасов газа в хранилищах Европы, то то они истощились после холодной зимы и ситуация осложнилась очень жарким летом: восстановление запасов газа идет медленнее, чем планировалось.

Напомним, что ранее цена газа на фьючерсном рынке Европы за первые несколько часов торгов вторника прибавила более 50 долларов и превысила рекордную отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.