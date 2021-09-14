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https://1prime.ru/gas/20210914/834685833.html
Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" выросли в два раза
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Во вторник утром, 14 сентября, поставки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему Германии подскочили почти в 2 раза. За день прокачка... ПРАЙМ, 14.09.2021
ямал-европа, европа, газопровод, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Во вторник утром, 14 сентября, поставки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему Германии подскочили почти в 2 раза.
За день прокачка топлива выросла с 1,5 миллиона кубометров в час до 2,6 миллиона кубометров в час, сообщает Агентство нефтегазовой информации.
Напомним, что ситуация с запасами газа в Европе обострилась после того, как из-за аварии на предприятии "Газпрома" в Новом Уренгое произошел сбой 5 августа.
Что касается запасов газа в хранилищах Европы, то то они истощились после холодной зимы и ситуация осложнилась очень жарким летом: восстановление запасов газа идет медленнее, чем планировалось.
Напомним, что ранее цена газа на фьючерсном рынке Европы за первые несколько часов торгов вторника прибавила более 50 долларов и превысила рекордную отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.