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2021
https://1prime.ru/gas/20210914/834683970.html
Цена газа в Европе превысила $800 за тысячу кубометров
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Цена газа на фьючерсном рынке Европы в ходе торгов превысила рекордные 800 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, за первые несколько часов торгов вторника стоимость газа... ПРАЙМ, 14.09.2021
европа, газ, торги, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в ходе торгов превысила рекордные 800 долларов за тысячу кубометров.
Таким образом, за первые несколько часов торгов вторника стоимость газа выросла более чем на 50 долларов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF к 10.26 мск достигла 800,03 доллара.
Цены на "голубое топливо" продолжают активно расти за счет восстановления спроса после пандемии коронавируса. Заполненность европейских ПХГ остается ниже среднего показателя за последние пять лет.
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