МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в ходе торгов превысила рекордные 800 долларов за тысячу кубометров. В "Газпроме" просят увеличить субсидии на газомоторное топливо

Таким образом, за первые несколько часов торгов вторника стоимость газа выросла более чем на 50 долларов.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF к 10.26 мск достигла 800,03 доллара.

Цены на "голубое топливо" продолжают активно расти за счет восстановления спроса после пандемии коронавируса. Заполненность европейских ПХГ остается ниже среднего показателя за последние пять лет.

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