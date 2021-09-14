МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды, за день стоимость октябрьского фьючерса увеличилась на 60 долларов и превысила отметку в 810 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что поможет снизить стоимость газа в Европе

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 747,3 доллара за тысячу кубометров. На 13.17 мск стоимость октябрьского фьючерса была 804,4 доллара, а ранее в ходе торгов достигала 810,3 доллара, увеличившись тем самым на 8,4%.

Цена газа в Европе растёт ускоренными темпами по ряду причин: низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределённости с запуском газопровода "Северный поток 2", а также погоды, пояснил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 25% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц — почти в полтора раза (13 августа газ торговался по 543 доллара за тысячу кубометров).