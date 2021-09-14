КИЕВ, 14 сен — ПРАЙМ. Цена на газ для населения на Украине, несмотря на рост цен в ЕС, не будет расти до 1 мая 2022 года, она зафиксирована годовым контрактом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник.

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активный рост, только за первые несколько часов торгов вторника она прибавила более 50 долларов (7%) и впервые в истории превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. На данный момент товар идёт по 810 долларов. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 25% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц — в полтора раза (13 августа газ торговался по 543 доллара).

"Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаз" на уровне 7,96 гривны (около 30 центов за кубометр – ред.). Этот контракт действует до 1 мая следующего года, далее он будет пересматриваться, будут предлагать следующий годовой контракт… Мы как правительство и "Нафтогаз" как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей цена на газ не изменится и будет оставаться на уровне годового контракта", — сказал Шмыгаль.

По его словам, задачей правительства является защита граждан в отопительный сезон, чтобы в этот период тарифы для граждан не повышались.

С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.