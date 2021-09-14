Два сенатора США грозят сорвать госназначения, если не будет санкций по "Северному потоку-2"
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В США два сенатора от республиканской партии Тед Круз и Пэт Туми пригрозили срывом утверждений кандидатов в Госдеп и Минфин США, если американская администрация не подвергнет санкциям компанию Nord Stream 2, оператора российского газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в письме, направленном в комитеты верхней палаты парламента США.
"Газпром" надеется завершить укладку "Северного потока-2" в считанные дни
Как отмечается в документе, сенаторы будут голосовать против утверждения кандидатов на посты в Минфин и Госдепартамент до тех пор, пока против Nord Stream 2 не введут санкции. Как отметили Круз и Туми, в случае применения санкций к оператору "Северного потока-2" сенаторы снимут свои возражения.
"Мы надеемся, что президент последует закону и введет как можно скорее санкции против Nord Stream 2 AG, расчистив путь для утверждения кандидатов", — заявили сенаторы.
Россия призывает не политизировать "Северный поток-2", называя газопровод коммерческим проектом, который выгоден и России, и ЕС.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
"Северный поток-2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Партнеры компании — европейские Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall.
"Газпром" ранее сообщил, что строительство трубопровода полностью завершено.
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