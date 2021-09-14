КИЕВ, 14 сен — ПРАЙМ. Заключение прямого контракта с Россией на поставку газа помогло бы Украине избежать скачков цен на газ, связанных с ростом цен на топливо в Европе, заявил сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. Власти Украины пообщали не повышать тарифы на газ для населения

"На рынке природного газа складывается реально угрожающая ситуация. В Европе, куда мы так стремимся, газ уже по 750 долларов за тысячу кубометров. К зиме эта цена будет расти. Это неподъемная цена для наших людей, для нашей экономики", — подчеркнул Бойко в эфире телеканала "Наш".

По словам политика, для обеспечения населения хватит газа собственной добычи, а чтобы уберечь промышленность от скачка цен на ввозимое топливо необходимо заключить прямой газовый контракт с Россией. "Для снижения цен для промышленности нужно заключать прямые контракты с Россией, но власти абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день", — сказал Бойко.

Напомним, что Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы.