МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Более 3 тысяч пунктов подачи заявок на бесплатную газификацию открыто в регионах, сообщил вице-пермьер РФ Александр Новак. Хуснуллин отчитался о вводе жилья в России с начала года

Уже получено более 280 тысяч заявок на проведение газификации, заявил Новак.

Правительство России внимательно следит за тем, чтобы расценки на услуги по газификации населения не завышались, сообщил вице-премьер.

"Мы внимательно следим, чтобы те расценки, которые сегодня предоставляются по выполнению услуги комплексного подключения и доведения газа до участка и, в случае заявки домовладельца на проведение газа внутри участка, чтобы эти расценки не завышались, строго с регионами следим за этим", — сказал Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия".

Сообщается, что более 100 тыс. домовладений было подключено к газу с начала месяца.

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