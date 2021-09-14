Новак рассказал о ходе бесплатной газификации в регионах
Новак: более 3 тысяч пунктов подачи заявок на бесплатную газификацию открыто в регионах
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Более 3 тысяч пунктов подачи заявок на бесплатную газификацию открыто в регионах, сообщил вице-пермьер РФ Александр Новак.
Уже получено более 280 тысяч заявок на проведение газификации, заявил Новак.
Правительство России внимательно следит за тем, чтобы расценки на услуги по газификации населения не завышались, сообщил вице-премьер.
"Мы внимательно следим, чтобы те расценки, которые сегодня предоставляются по выполнению услуги комплексного подключения и доведения газа до участка и, в случае заявки домовладельца на проведение газа внутри участка, чтобы эти расценки не завышались, строго с регионами следим за этим", — сказал Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия".
Сообщается, что более 100 тыс. домовладений было подключено к газу с начала месяца.