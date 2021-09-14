МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Динамика цен на газ в Европе сейчас очень высокая, поэтому есть вероятность, что стоимость достигнет отметки в 1000 долларов за 1 тысячу кубометров уже в сентябре, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Fitch перечислило причины бурного роста цен на газ в Европе

"Скорее всего, пробьёт 1000 долларов (за тысячу кубометров — ред.). Динамика очень высокая, (что наблюдалось — ред.) ещё летом. Цены просто так не растут. Очевидно, что спрос намного выше предложения, несмотря на низкие цены в Азии", — рассказал Тимофеев, отметив, что это может произойти в этом месяце.

По его словам, во многом цены на бирже определяются биржевыми роботами, и, скорее всего, они будут гнать цену выше 900 долларов за 1 тысячу кубометров. Тем не менее, рост цены до 900 долларов может произойти с вероятностью 70-80%, а до 1000 долларов — с вероятностью 10-20%, пояснил эксперт.

"Скорее всего, зима придёт раньше и резкими заморозками, что скажется на новых объемах закупки для отопления", — добавил он. Эксперт рассказал, как высокие цены на газ отразятся на ФНБ

При этом эксперт отметил, что высокие цены спровоцируют выгоду для поставок газа сразу из нескольких источников — не только из России, но и из США и других стран. Увеличение предложения, в свою очередь, может привести к резкому падению цен.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, во вторник в ходе торгов достигала отметки в 810 долларов. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 25% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц — почти в полтора раза (13 августа газ торговался по 543 долларов за 1 тысячу кубометров).