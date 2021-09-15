МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Существуют три препятствия для запуска "Северного потока-2". Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на комментарий обозревателя Америки Эрнандез.

Она напомнила, что, хотя строительство трубопровода уже завершено, но его оператору еще потребуется провести технические работы. Последние, по ее мнению, могут занять до трех месяцев. "Северный поток-2" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года

"Сейчас необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем", — считает Эрнандез.

Журналист уточнила, что "Северный поток-2" должен получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации.

Помимо этого, в интервью изданию сенатор-республиканец Джеймс Риш рассказал о том, что любая иностранная компания, которая будет участвовать в проверке трубопровода, попадет под санкции США. "Администрация знает, (США. — Прим. ред.) что это так, и она должна предпринять решительные меры, пока не стало слишком поздно", — подчеркнул Риш.

Эрнандез отметила, что Федеральному сетевому агентству Германии (BNA) предстоит подтвердить, что газопровод соответствует требованиям Евросоюза.

Она добавила, что немецкий регулятор может выдать временное разрешение, если он посчитает, что высокие цены на газ и низкий уровень запасов в хранилищах угрожают энергетической безопасности Германии в преддверии зимы.