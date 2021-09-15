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https://1prime.ru/gas/20210915/834697626.html
Лавров рассказал об истериках Киева по поводу "Северного потока-2"
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Украина постоянно пытается вывести тему "Северного потока 2" на уровень истерики, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров. Министр иностранных дел РФ уличил Киев в... ПРАЙМ, 15.09.2021
северный поток - 2, мид рф, сергей лавров, газопровод, газ, украина, россия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДУШАНБЕ, 15 сен — ПРАЙМ. Украина постоянно пытается вывести тему "Северного потока 2" на уровень истерики, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ уличил Киев в привычке "постоянно клянчить что-нибудь у Запада" и отметил, что это недостойно украинского народа.
"Вот "Северный поток": остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат", — сказал Лавров.
Украинский народ с богатой историей заслуживает того, чтобы быть созидателем, а не просителем с постоянно протянутой рукой, добавил глава МИД РФ.
Лавров выразил уверенность, что попытки нападения на газопровод продолжатся, в том числе со стороны агрессивного меньшинства в Европе, такого как Прибалтика и Польша.