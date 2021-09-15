ДУШАНБЕ, 15 сен — ПРАЙМ. Украина постоянно пытается вывести тему "Северного потока 2" на уровень истерики, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров. МИД сообщил, когда "Северный поток-2" получит разрешение регулятора ФРГ

Министр иностранных дел РФ уличил Киев в привычке "постоянно клянчить что-нибудь у Запада" и отметил, что это недостойно украинского народа.

"Вот "Северный поток": остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат", — сказал Лавров.

Украинский народ с богатой историей заслуживает того, чтобы быть созидателем, а не просителем с постоянно протянутой рукой, добавил глава МИД РФ.

Лавров выразил уверенность, что попытки нападения на газопровод продолжатся, в том числе со стороны агрессивного меньшинства в Европе, такого как Прибалтика и Польша.