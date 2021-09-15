МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов превышала отметку в 840 долларов за тысячу кубометров. Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 9.35 мск составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров.

Таким образом, цена "голубого топлива" на европейском рынке третий день подряд обновляет исторические максимумы.