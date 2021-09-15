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2021
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Цена газа в Европе впервые превысила $840 за тысячу кубов
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Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов превышала отметку в 840 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF... ПРАЙМ, 15.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов превышала отметку в 840 долларов за тысячу кубометров.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 9.35 мск составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров.
Таким образом, цена "голубого топлива" на европейском рынке третий день подряд обновляет исторические максимумы.