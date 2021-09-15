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"Нафтогаз" продолжает закачку газа в ПХГ, несмотря на высокие цены
Газ
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"Нафтогаз Украины" продолжает закачку газа в ПХГ, несмотря на высокие цены, сообщил глава компании Юрий Витренко. "Нафтогаз" сохраняет план накопить 19 миллиардов кубометров газа... ПРАЙМ, 15.09.2021
пхг, газ, украина, нафтогаз украины, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" продолжает закачку газа в ПХГ, несмотря на высокие цены, сообщил глава компании Юрий Витренко.
"Нафтогаз" сохраняет план накопить 19 миллиардов кубометров газа к отопительному сезону.