МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" продолжает закачку газа в ПХГ, несмотря на высокие цены, сообщил глава компании Юрий Витренко.

"Нафтогаз" сохраняет план накопить 19 миллиардов кубометров газа к отопительному сезону.