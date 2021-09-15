МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам будет внесен в Госдуму в конце сентября, будет обеспечено максимально быстрое его прохождение, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Газификация сельской местности

Подать заявку на бесплатную газификацию участка можно на "Госуслугах"

"Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, и две поправки в ФЗ, как только восьмой созыв будет сформирован, фракция "Единая Россия" внесёт эти поправки и обеспечит их оперативное принятие", — сказал Турчак в ходе обсуждения с правительством РФ социальную газификацию в регионах и меры по её завершению.

"Что касается проблемы основного абонента… также проект ФЗ надо отработать и осенью в сентябре, в конце сентября, мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов, газопроводов, принадлежащих физическим лицам", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным "Единой России", в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах — крупная региональная компания.