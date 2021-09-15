МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам будет внесен в Госдуму в конце сентября, будет обеспечено максимально быстрое его прохождение, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Подать заявку на бесплатную газификацию участка можно на "Госуслугах"

"Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, и две поправки в ФЗ, как только восьмой созыв будет сформирован, фракция "Единая Россия" внесёт эти поправки и обеспечит их оперативное принятие", — сказал Турчак в ходе обсуждения с правительством РФ социальную газификацию в регионах и меры по её завершению.

"Что касается проблемы основного абонента… также проект ФЗ надо отработать и осенью в сентябре, в конце сентября, мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов, газопроводов, принадлежащих физическим лицам", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным "Единой России", в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах — крупная региональная компания.