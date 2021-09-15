МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ в ближайшие дни представит доклад по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через "Северный поток 2", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. МИД сообщил, когда "Северный поток-2" получит разрешение регулятора ФРГ

"Там сроки уже подходят, в ближайшие дни должен (в кабмин — ред.) поступит доклад Минэнерго, ну и, соответственно, правительство будет докладывать президенту", — ответил он на вопрос о статусе рассмотрения просьбы "Роснефти" об экспорте газа через газопровод "Северный поток 2".

Ранее в сентябре он сообщал о том, что соответствующая просьба поступила в правительство.