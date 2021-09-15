МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Стоимость проекта "Якутский СПГ" оценивается в 39,2 миллиарда евро, финансовая модель рабочая, заявил гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов.

"Вы видите, что сумма по оценке пятого класса получилась достаточно серьезная, но даже с этой суммой 39,2 миллиарда евро финансовая модель этого проекта работает", — сказал Коробов в ходе презентации проекта "Якутский СПГ" на полях Тюменского нефтегазового форума.