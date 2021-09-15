Bank of America обеспокоен скачком цен на газ в Европе
Аналитик BofA Костанян: некоторым странам ЕС пришлось вмешаться в рынок из-за скачка цен на газ
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Скачок цен на газ в Евросоюзе очень серьезный, некоторым странам пришлось даже вмешаться в рынок и начать регулировать стоимость энергии для потребителей, сказал РИА Новости ведущий аналитик по нефтегазовому сектору Bank of America Карен Костанян.
"Рост цен очень серьезный. Проблема в том, что рост цен ощущается во всем товарном комплексе, а это означает, что все виды энергии дороги. Некоторые правительства уже начали регулировать цены на энергию", — ответил он на вопрос, насколько серьезно цены на "голубое топливо" могут повлиять на стоимость энергии для потребителей в ЕС этой зимой.
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду поднималась выше 900 долларов за тысячу кубометров. С начала недели стоимость голубого топлива выросла на 22%, а с начала месяца взлетела почти в 1,5 раза.
"Объемы газа в хранилищах в Европе являются низкими для начала отопительного сезона, в то время как поставки из России ограничены, а грузы СПГ идут в Азию. Если в Европе наступит холодная зима, цены могут продолжать расти", — отметил Костанян.
https://1prime.ru/gas/20210915/834699990.html
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