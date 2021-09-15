БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Скачок цен на газ в Евросоюзе очень серьезный, некоторым странам пришлось даже вмешаться в рынок и начать регулировать стоимость энергии для потребителей, сказал РИА Новости ведущий аналитик по нефтегазовому сектору Bank of America Карен Костанян. Цена газа в Европе превысила $950 за тысячу кубометров

"Рост цен очень серьезный. Проблема в том, что рост цен ощущается во всем товарном комплексе, а это означает, что все виды энергии дороги. Некоторые правительства уже начали регулировать цены на энергию", — ответил он на вопрос, насколько серьезно цены на "голубое топливо" могут повлиять на стоимость энергии для потребителей в ЕС этой зимой.

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду поднималась выше 900 долларов за тысячу кубометров. С начала недели стоимость голубого топлива выросла на 22%, а с начала месяца взлетела почти в 1,5 раза.

"Объемы газа в хранилищах в Европе являются низкими для начала отопительного сезона, в то время как поставки из России ограничены, а грузы СПГ идут в Азию. Если в Европе наступит холодная зима, цены могут продолжать расти", — отметил Костанян.